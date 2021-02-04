【雲服務】雲基礎設施服務支出強勁增長　AWS持續領先微軟、Google

▲ 市場研究機構Canalys近日公布數據，顯示在2020年第四季，雲基礎設施服務支出大增32%，達399億美元（約3092億港元）。

新冠肺炎疫情促使全球公司紛紛尋求雲端或線上的方式以持續其業務，刺激了整個雲端行業的增長。市場研究機構Canalys近日公布數據，顯示在2020年第四季，雲基礎設施服務支出大增32%，達399億美元（約3092億港元），比同期增加近100億美元（約775億港元）。

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Canalys報告指出，在去年新冠肺炎疫情爆發，加速雲端運算的應用。而在全球雲服務市場排名前四的分別是：亞馬遜雲服務（AWS）、微軟Azure、Google Cloud和阿里雲。

數據顯示，AWS憑著32%的市場份額成為雲市場龍頭。而根據亞馬遜的財政報告指出，，2020年第四季AWS服務的營收為127.42億美元（約984億港元），比期增長28%。

排名第二的是微軟Azure，它在全球雲服務市場的份額提高至20%；Google Cloud則以7%市場份額排名第三，據該公司表示，其2020年第四季的在雲端服務的營收大增58%，為38億美元（約294億港元）。至於排名第四的阿里巴巴的雲計算業務阿里雲，它在全球雲服務市場的份額為6%。

至於在2020年全年，雲基礎設施服務總支出共增長33%，達到1420億美元（約1.1萬億港元），高於2019年的1070億美元（約8293億港元）。Canalys認為，雲服務的需求2021年將會持續增長，建議雲服務提供商應迅速應變及投入更多資源。

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責任編輯：曾曉汶