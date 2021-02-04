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【餐飲寒冬】食肆去年第四季收益按年減25.1%　酒吧跌46.5%最傷

商業 18:07 2021/02/04

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政府統計處今日（4日）發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字。在去年第四季的食肆總收益價值的臨時估計為195億元，按年下跌25.1%。至於去年全年的總收益價值臨時估計為794億元，以價值計按年下跌29.4%。

【限聚令延長】餐飲業：早已打定輸數會延長限聚　料農曆新年檔期損失70億生意

按食肆類別分析，去年第四季與2019年第四季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌35.4%及35.7%、非中式餐館分別下跌20.0%及19.2%、快餐店分別下跌15.1%及16.8%、酒吧分別下跌46.5%及45.6%、雜類飲食場所分別下跌10.1%及11.7%。

去年全年與2019年全年比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌38.2%及38.8%、非中式餐館分別下跌25.6%及25.2%、快餐店分別下跌19.1%及20.5%、酒吧分別下跌47.9%及49.2%、雜類飲食場所分別下跌19.5%及21.0%。

政府發言人表示，去年全年的食肆總收益價值急劇下跌29.4%，為有紀錄以來最大的年度跌幅。由於本地第4波疫情繼續打擊外出用膳活動，以及訪港旅遊業仍然冰封，食肆的經營環境在短期內仍將充滿挑戰。

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責任編輯：蘇穎琪

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