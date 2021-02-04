【遊戲驛站GME】荷蘭學生慘蝕近萬歐 戶口剩36元不認賠

大量散戶上周跟隨論壇Reddit風向力捧GameStop，促成對抗「金融巨鱷」大戰。一周後GameStop股價由上周高位暴跌超過7成，《華盛頓郵報》報道，荷蘭有學生在這場多空大戰中慘蝕離場，但即使戶口現在只剩下數十元亦不願認賠。

【網民熱話】GME沽空事件 網民：今次金融危機改咩名好?【下一頁】

現年19歲的Evan Oosterink，是Reddit集中討論美股版面《WallStreetBets》的忠實讀者。早於12月，他跟隨討論區上其他會員，前後共投入約1萬歐元至他形容「可以買到所有類型的電子遊戲的店舖」的美股GameStop。

【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成 散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出 單日賬面蝕1,300萬美元【下一頁】

他表示，投入的資金均來自父母零用錢以及部分從政府借來的學費，現時個人戶口僅剩下36歐元。回想若上周就脫手，可以賺到相當於普遍美國人的一年薪金，Oosterink並不為此感到後悔及氣餒。 他指見到GameStop股價暴跌之際，立即在討論區張貼應用程式賠超過9千美元的截圖，但仍然相信「做多終將獲勝」。

他表示作為《WallStreetBets》的一份子，就像不斷為自己的信仰奉獻，整個群體均不會屈服、也不會放棄，又形容這個信念不斷提醒他們抱住手上的股票。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機