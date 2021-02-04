【快手科技】多間券商暫停快手科技1024暗盤交易　輝立系統故障

快手科技 （新上市編號：01024） 暗盤，股價飈逾一倍，但未到暗盤收市。本港新股暗盤三大交易場之一的輝立因出現系統故障，暫停買賣服務，連累致富、華泰等券商也暫停交易。富途及耀才暫運作正常。

快手科技1024暗盤曾一度升2.6倍至421元 在高位沽出一手帳面淨袋3.6萬【下一頁】

輝立交易場因出現系統故障，輝立交易場於下午5時12分即時暫停買賣服務。快手科技在輝立交易場暫停交易前報310.6元，較定價升1.7倍，成交額14.4億元。在富途暗盤，快手科技最新報336.4元，升1.9倍，盤中最高見421元，成交股數203萬，成交額7.02億元。在耀才暗盤，快手最新報325.2元，升1.8倍。

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現時本地券商主要有3家新股暗盤供應商，包括輝立、富途、耀才。輝立持有「7號牌」，可接入其他券商參與暗盤，因此今次輝立系統故障，使用輝立服務的券商也受牽連。

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編輯：吳敏芳