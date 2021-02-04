【農曆新年】將軍澳中心3大獎賞計劃　送超過35萬贈券

下週五就是農曆新年，將軍澳中心推出三大獎賞計劃。除了送出超過35萬元不同商戶的贈券外，另消費者集齊指定電子印花即可換領商戶現金券或商場禮券。消費最高的買家甚至可贏iphone 12 Pro、iPad Air及珠寶現金券或贈券。

【農曆新年】太古廣場設賀年遊戲嬴獎品 消費回贈高達10%獎賞

新春激賞一︰「春日層層賞」

於指定超市、個人護理、美容、服飾及運動用品商戶消費，即可換領合共超過$350,000贈券。

新春激賞二︰「滋味印花密密賺」

由即日起至3月28日，The Point by SHKP會員於將軍澳中心之餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿HK$200，並成功登記積分，即可獲電子印花一枚。集齊指定數量電子印花，即可換領商場贈券。

新春激賞三︰「最高消費賞」

由即日起至3月31日，The Point by SHKP會員累積所有於場內商戶以電子貨幣消費的有效單據，累積最高消費金額並成功登記積分之首10位會員，可獲贈iPhone 12 Pro、iPad Air、周大福現金券或商場贈券等。

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責任編輯：蘇穎琪