【快手科技】快手（1024）明日掛牌　內地短片網站直播帶貨勁吸客？

▲ 快手科技（01024）將於明日掛牌，近日成為股票市場新貴。

快手科技（01024）將於明日掛牌，近日成為股票市場新貴，一手中籤率更只錄4%，面對嚴重供不應求。快手科技的業務範疇是甚麽，又提供甚麽服務？

快手科技初期為手機應用程式「GIF快手」，為用戶提供製作及分享GIF動圖。至2012年轉型，讓用戶在應用程式中製作、上載及觀看短片，並在2013年推出短片社交平台。

【數碼轉型】現實世界全面向數碼轉型 料雲端技術今年規模2.4萬億

【消費優惠】茲曼尼GIORMANI拓網銷 清倉優惠指定產品低至4折

後期一直改善、延伸業務範疇，例如推出直播功能、拓展電商業務，並成為直播電商平台。在電商服務方面，除了進行直播帶貨，還提供短片帶貨和主播小店等功能。

用戶或商家若有意加盟，網站設有個人和企業的註冊方式，以及提供自己直播帶貨和找他人帶貨等功能。只要揀選「我要入駐」，即會提供開店的步驟。

【農曆新年利是】WeChat Pay HK推新利是活動 夥企業推電子利是封套

成功登記後，可透過「商家登陸」登入，並設有店主、店員等不同的登入方式。截至去年上半年，快手於中國的應用程式及小程序，平均每日活躍用户數目超過3億。

責任編輯：馬意文