  • 20°C
香港時間 : 2021204日 (四) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】新世界推賀年限量版口罩　實行「你買一盒，我捐一包」慈善

環球政經 18:10 2021/02/04

分享：

疫情持續，臨近農曆新年及情人節，新世界發展有限公司趁機推出酒紅及木藍兩款限量版盒裝口罩，市民每購買一盒口罩，新世界將捐出一包口罩予非牟利機構「基督教勵行會」，以「你買一盒，我捐一包」共創善舉。

海關呼籲馬上停用一款彩色及圖案外科口罩　含菌量超出標準上限12.5倍  【下一頁

口罩每盒30片獨立包裝，定價為120港元，有興趣購買的市民可由今日起至2月22日於K11 Design Store快達票的網站訂購。口罩由集團在香港自設的生產線製造，並獲國際檢測機構認證，達ASTM二級標準。

在是次限時網購中，新世界實行「你買一盒，我捐一包」行動，市民訂購一盒新世界口罩，集團就會向基督教勵行會捐出一包口罩（每包5片），由該會轉贈予有需要的基層人士。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【新冠疫情】明年底仍要戴口罩? 世衛指明年底群體免疫機會微  【下一頁

此外，為便利市民選購新世界包裝口罩，口罩自助售賣機亦擴展至9個零售點。除了原有的尖沙咀K11 MUSEA、K11、荃灣D‧PARK愉景新城等零售點外，亦已擴展至中環新世界大廈、北角甲級商廈K11 ATELIER King’s Road、旺角商場THE FOREST、觀塘商廈KOHO及淺水灣商場The Pulse，本月內中環萬年大廈也會設置自助售賣機。不同顏色口罩每包售價由14至20港元不等。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 

責任編輯：黃苑筠

 

疫情 農曆新年 口罩 新世界

下一篇文章

【筍盤推介】區內少有僅3年樓齡新樓 海景單位仲有靚裝 叫價平咗20萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
換領新智能身份證時間表出爐　1973至1976年出生人士22日起可申請
換領新智能身份證時間表出爐　1973至1976年出生人士22日起可申請
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？