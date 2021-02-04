【香港製造】新世界推賀年限量版口罩　實行「你買一盒，我捐一包」慈善

疫情持續，臨近農曆新年及情人節，新世界發展有限公司趁機推出酒紅及木藍兩款限量版盒裝口罩，市民每購買一盒口罩，新世界將捐出一包口罩予非牟利機構「基督教勵行會」，以「你買一盒，我捐一包」共創善舉。

海關呼籲馬上停用一款彩色及圖案外科口罩 含菌量超出標準上限12.5倍 【下一頁】

口罩每盒30片獨立包裝，定價為120港元，有興趣購買的市民可由今日起至2月22日於K11 Design Store及快達票的網站訂購。口罩由集團在香港自設的生產線製造，並獲國際檢測機構認證，達ASTM二級標準。

在是次限時網購中，新世界實行「你買一盒，我捐一包」行動，市民訂購一盒新世界口罩，集團就會向基督教勵行會捐出一包口罩（每包5片），由該會轉贈予有需要的基層人士。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【新冠疫情】明年底仍要戴口罩? 世衛指明年底群體免疫機會微 【下一頁】

此外，為便利市民選購新世界包裝口罩，口罩自助售賣機亦擴展至9個零售點。除了原有的尖沙咀K11 MUSEA、K11、荃灣D‧PARK愉景新城等零售點外，亦已擴展至中環新世界大廈、北角甲級商廈K11 ATELIER King’s Road、旺角商場THE FOREST、觀塘商廈KOHO及淺水灣商場The Pulse，本月內中環萬年大廈也會設置自助售賣機。不同顏色口罩每包售價由14至20港元不等。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：黃苑筠