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【銀行股】德銀6年來首錄盈利　投行業務帶挈轉賺1億歐元

股市 17:38 2021/02/04

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德銀受投資銀行業務帶動，6年來首次錄得盈利。

德意志銀行（Deutsche Bank）公布2020年業績，受投資銀行業務增長帶動，轉賺1.13億歐元（折合約10.5億港元），是2014年以來首次錄得全年盈利。此前，券商預期德銀去年會繼續錄得虧損約2億至3億歐元。

德銀全年業績有驚喜，錄得純利1.13億歐元，而2019年則虧損57億歐元。受消息刺激，德銀股價早段一度漲3.6%。

今次扭虧主要受投資銀行業務帶動，部門去年收入按年顯著升32%至92.8億歐元。

德銀CEO：未來仍要嚴控開支　2021年仍會有挑戰

集團財務總監James von Moltke接受CNBC訪問時，形容集團訂立的目標全數達標，投資銀行業務強勁之餘，企業及私人銀行亦成功抵銷低息的不利因素，資產管理業務錄得140億歐元的流入。

集團行政總裁Christian Sewing業績後向員工發信指，即使去年減值撥備一如預期有所上升，全年撥備18億歐元，但仍然符合4月開出的指引，而集團普通股權一級資本比率處13.6%，較預期更高。他續指，未來仍要嚴控開支成本，並要再減少28億歐元的經調整開支，並非常有信心可以達標。

Sewing形容，集團宣布新發展策略後18個月，業務已上軌道，而即使2021年仍會有挑戰出現，但亦有不少市場機遇，包括：目前的經濟周期下融資需求仍然高企，承傳財富及環球貿易轉趨複雜，而且市場對可持續投資的關注亦都日增。

相關文章：

【天價和解】德銀與美司法部和解 罰款高達10億元

【BNO】銀行公會不接受BNO為開戶身份證明文件　金管局：銀行業盡力遠離政治（第二版）

 

編輯：趙穎妍

金融機構 投資銀行 經濟 貿易 銀行 減值撥備 財富及資產管理 私人銀行 可持續投資

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