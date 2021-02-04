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【小米股價】瑞銀：美國禁令+廣告滲透見頂　小米將再跌兩成

股市 18:39 2021/02/04

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按瑞銀給予的目標價，小米潛在跌幅尚有20.1%

港股大市連升3日後回吐，身陷中美角力的藍籌股小米 （01810） 更挫4.8%，創今年最低位。在小米走低之際，大行瑞銀亦發表報告唱淡，予小米22元目標價，評級「沽售」，並形容美國禁令或成小米投資氣氛的關鍵利淡因素（key headwind for sentiment）。

MSCI推中國科技指數，小米有份，詳情請按【下一頁】

按瑞銀給予的目標價，小米潛在跌幅尚有20.1%。瑞銀解釋，該行近日就小米手機生態系統的競爭力及風險與小米前管理層通話，而按專家所述，小米透過手機應用程式所發放的廣告滲透強度（intensity）已接近用戶可接受最高門檻（maximum threshold），若進一步加強滲透程度的話，用戶體驗恐受拖累。

瑞銀補充，小米之人工智能和數據分析已接近應用高峰，「上滑動菜單（swipe-up menu）」等新連接滲透方式亦未如「手機應用程式商店（app stores）」和網絡瀏覽器（browsers）般有效，形容小米廣告滲透呈見頂之勢。

快手科技1024暗盤曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停，詳情請按【下一頁】

瑞銀同時引用專家意見，謂相比起廣告業務，小米借旗下設備、物聯網生態系統，以及人工智能和雲服務等開拓B2B項目可能更有前景。惟專家同時提醒，Google雖是小米海外合作夥伴，卻仍有可能與小米存在競爭，且Google及海外國家的私隱標準較為嚴格，意味小米在海外現有智能手機用戶群的「變現（monetisation）」計劃或比在內地更具挑戰。

瑞銀預期市場將下調小米互聯網服務的盈利預測，又指外界對小米手機業務的期望甚高，惟其盈利進一步增長潛力有限。

短期來看，隨著美國投資禁令3月21日生效，瑞銀料相關因素將成小米投資氣氛的關鍵利淡因素（key headwind for sentiment）。

【小米股價】小米新MIUI內地版無法使用Google服務　小米股價半日挫6%

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