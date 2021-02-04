【業績│電訊股】香港電訊去年多賺2% 末期分派40.97分

▲ 香港電訊去年多賺2% 末期分派40.97分

香港電訊 （06823） 截止去年底止，全年股份合訂單位持有人應佔溢利按年增加2%至53億元，每個股份合訂單位基本盈利為70.01分，末期分派40.97分，全年共分派71.07分，按年增1%。香港電訊今日升0.2%，收報10.38元，現價股息率達6.8厘。

去年總收益按年跌2%至323.9億元，不計流動通訊產品銷售，收益為297.8億元。電訊服務收入雖然微升2%至223.6億元，但流動通訊服務收益減少8%至77.6億元，主因流動通訊漫遊收益急劇下滑。期內，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）跌2%至125.3億元，因為採取了措施提高營運效率，包括將業務程序數碼化和優化線上到線下的營銷渠道，減緩了跌幅。

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截至去年底止，流動通訊用戶按年跌1.6%至460.5萬名，後付客戶ARPU（每月每戶平均收入）為184元，較6月底止上升3元，主因受5G的ARPU提升帶動。若非由於低消費市場的激烈價格競爭，增幅應會更高。

香港電訊表示，今年5G仍然是公司業務重點之一，相信5G不僅在消費者市場有顯著的增長空間， 而其在商業及公營機構的應用，更具發展潛力。公司又指，會透過審慎投資數碼業務，繼續發展數碼生態圈，滿足新常態下不斷轉變的客戶需要，提升長遠的收益來源。

公司於去年9月底完成Now TV業務的轉移，至去年底止3個月，該業務錄得6.47億元的收益，已安裝 Now TV 的客戶數目為134.8萬。

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編輯：袁諾曦