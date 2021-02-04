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【緬甸政變】政府加強監控網絡 禁民眾使用Facebook

環球政治 17:26 2021/02/04

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緬甸軍方加強對網絡的監控，包括限制民眾使用社交媒體Facebook。

緬甸軍方政府周一（1日）拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人，發動軍事政變。緬甸政變發生後，緬甸軍方也加強對網絡的監控，包括限制民眾使用社交媒體Facebook。

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緬甸互聯網及新聞服務周四（3日）仍持續受到限制，Facebook於緬甸的服務由當地周四早上遭到干擾。根據獨立監察組織NetBlocks的紀錄，緬甸民眾被禁止到訪包括Facebook及WhatsApp等社交平台。

緬甸通訊和信息部發聲明表示，有人於Facebook散佈假新聞和錯誤信息，當局將會維持對Facebook的封鎖至周日（7日）。

軍事政變於周一爆發當日，軍方透過軍營電視台Myawaddy TV 宣佈，緬甸即日進入緊急狀態一年。Myawaddy TV也成為當時唯一可如常播放的電視台，DVB電視台截至周三（2日）仍繼續停播，民眾難以透過社交媒體或電視接收資訊。

緬甸新聞部周二（2日）警告媒體和公眾不要在社交媒體上散佈謠言或煽動騷亂，同時敦促民眾與軍方政府合作。

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緬甸當地周四上午有示威者於曼德勒醫科大學（Mandalay University）外抗議，他們揮舞旗幟的同時，更高呼口號要求釋放昂山素姬等人。路透社報道，示威後最少有3人於曼德勒被捕。

另外，緬甸早前有醫護於Facebook設立專頁發起公民抗命運動，在首都內比都（Naypyidaw） 、大城市仰光等多個城市，有70間醫院超過千名醫護人員於周三罷工。

責任編輯：鄭錦玲

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