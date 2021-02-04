【ET講股通】梁耀康：北水退 三綫股熱炒　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌193點，報29113點，大市成交2,398億元。

小米走勢弱 後市關鍵先看28.2元水平

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，北水明顯收縮，僅39億元，為一個月以來最少。小米 （1810） 今日拖累大市，自從被列入制裁名單後，走勢一浪低於一浪，並穿了技術位，出現了一些技術沽盤。有消息指，小米一些手機型號用不到Google行動服務（GMS），市場憂慮是否受制裁影響，加上券商紛紛唱淡，令股價積弱，後市關鍵先看能否企穩28.2元。

今日另一隻領跌的股份是美團 （03690） ，跌3.2%，但低位見沽盤，令大市跌幅收窄。

北水明顯收縮 大市過年料會整固

事實上，大市整體不算太差，留意下周二北水會停，加上之後港股A股假期休市，故過年前料會整固，新年後才有明顯趨勢。大市另一需要留意的是美滙指數，現於低位整固，若升穿91，將不利新興市場。

部分指數成分股今日表現不錯，平保 （02318） 公布業績後，市場看法初步正面，觀望業務重整後可重拾增長。若大市整固後向上，平保有機會挑戰高位。另外，阿里巴巴 （09988） 業績勝預期，加上憧憬螞蟻集團不明朗因素消除，支持股價；惟短期料未擺脫整固格局，有機會追落後，而能否破頂，須視乎大市走勢及北水流向。

二三綫股 留意赤子城、嘉里物流、日清食品

至於今日熱炒股份，赤子城 （09911） 升逾15%，早前公布盈喜後連升數天。嘉里物流 （00636） 則升25%，分拆業務在其他地方上市，是其中一隻值博股，可待回調時吸納。 另外，日清食品 （01475） 亦值得留意，券商和大行看好前景，梁耀康建議，在6元水平可考慮作中長綫吸納。日清食品之前調整幅度深，現時落後其他消費股，加上品牌效應，值得留意。

總結而言，新年前整體大市料維持整固格局，資金有機會流入二三綫股份。

另外，大熱新股快手科技 （01024） 明日掛牌，料將釋放資金回市場。快手今日暗盤大升，若抽不中的話，需留意高追風險。

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