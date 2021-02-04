【南韓疫情】單日確診逾400宗 南韓首現集體感染南非變種病毒

南韓疫情反彈，時隔4天再次出現單日確診逾400宗，更首次出現國內集體感染變種病毒，有4人屬集體感染。

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據了解，南韓中央防疫對策部門指，於本月初針對27宗新冠病毒感染病例進行分析，有5宗病例檢驗出變種病毒，其中4宗則感染上英國的新冠變種病毒，1宗感染南非變種病毒，全部均屬國內感染。他指，當局正密切留意相關內出現變種病毒的傳播情況。

發言人相信，國內不久後或出現社區變種病毒感染的情況，呼籲民眾盡量減少和入境人員及其家人接觸，到現時為止，南韓累計增近39宗確診變種病毒個案。

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責任編輯：潘曉豐