【摩笛追魂】日清食品估值偏低 大摩料未來30日8成機會上升　目標價9.3元 潛在升幅27％

摩根士丹利發表報告，指日清食品（01475）現價估值較同業低，預計股價在未來30日內，有70%至80%機會上升，目標價9.3元。

日清周四（４日）收報7.31元，升7%，成交額1.8億元，較目標價潛在升幅約27%。

報告指，日清股價過去兩個月跑輸恒指，主要由於市場關注內地方便麵業務減慢，但相信第四季內地業務銷售及毛利率增長，將會構成正面刺激因素，在高基數效應下，預計2021年上半年銷售將會上升11%，純利將會上升1%，預期會繼續看到日清在全國擴張，以及提高高端產品的地位。

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記者：李兆明