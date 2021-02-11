  • 19°C
香港時間 : 2021211日 (四) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】稱女性「太多嘢講」捱轟 森喜朗涉歧視或明請辭

環球社會熱點 14:25 2021/02/11

分享：

由於新冠肺炎疫情嚴峻，日本2020年東京奧運延期至今年7月舉行。東奧籌委會主席森喜朗指責女性發言時間過長，又指女性比例多的委員會浪費時間。森喜朗發表涉及歧視女性言論而受到全國批評，並就關於女性的不當言論致歉。日本放送協會（NHK）報道指，森喜朗周五（12日）將就事件辭職。

東京奧運禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程 【下一頁】

森喜朗於周三的奧委會會議上發言，指「如果增加委員會內的女性人數，就必須要限制她們的發言時間，否則會一直說不完，令人很困擾」（If we increase the number of female board members， we have to make sure their speaking time is restricted somewhat， they have difficulty finishing， which is annoying），指責女性發言時間過長，女性多的委員會浪費時間。

他的言論引起日本各界爭議，社交平台一片謾罵聲音並要求他辭職，更有日本男藝人因不滿森喜朗的言論而退出擔任火炬手。森喜朗向當地傳媒透露，他的妻子、女兒及孫女亦埋怨其言論針對女性。

英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備 【下一頁】

森喜朗接受日本共同社訪問時亦重申自己的發言輕率，完全沒想要蔑視女性，並再次為此事道歉。他亦透露，希望東京奧運可以成功舉辦，因此必須負起責任，沒有辭職的想法。

2019年的奧委會曾制定目標，希望增加女委員人數佔比4成，但現時24名委員當中，只有5名是女性，只佔約兩成比例。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【日本疫情】東京周末料頒布緊急狀態 民眾晚上8時後避免外出
2021/01/04
【日本疫情】東京周末料頒布緊急狀態 民眾晚上8時後避免外出
【日本疫情】東京最快周四頒緊急狀態 縮短食肆營業時間
2021/01/05
【日本疫情】東京最快周四頒緊急狀態 縮短食肆營業時間
【日本疫情】東京都及3縣頒緊急狀態 維持1個月
2021/01/07
【日本疫情】東京都及3縣頒緊急狀態 維持1個月
【東京奧運】英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備
2021/01/22
【東京奧運】英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備
【東京奧運】禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程
2021/02/04
【東京奧運】禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程
網絡熱話 辭職 運動員 菅義偉 日本 東京 奧委會 運動

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間15:00）

下一篇文章

【移民澳洲】避風港簽證僅3千港人受惠 議員促永久收留身在澳洲者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Google應南韓人要求 搜尋「農曆新年」不會顯示為「中國春節」
Google應南韓人要求 搜尋「農曆新年」不會顯示為「中國春節」
英國駐美前大使：特朗普曾指只有普京可摧毀美國
英國駐美前大使：特朗普曾指只有普京可摧毀美國
伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億
伊萬卡夫婦白宮任職期間 外部收入高達近50億
【彈劾特朗普】據報不滿律師表現 看直播時一度大叫
【彈劾特朗普】據報不滿律師表現 看直播時一度大叫
世衛指新冠病毒非從武漢實驗室洩漏 蓬佩奧：向中國下跪
世衛指新冠病毒非從武漢實驗室洩漏 蓬佩奧：向中國下跪
新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間15:00）