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【東京奧運】稱女性「太多嘢講」 籌委會主席涉歧視致歉

環球社會熱點 17:34 2021/02/04

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由於新冠肺炎疫情嚴峻，日本2020年東京奧運延期至今年7月舉行。東奧籌委會主席森喜朗指責女性發言時間過長，又指女性比例多的委員會浪費時間。森喜朗發表涉及歧視女性言論而受到全國批評，並傳出要求他辭職的聲音。森喜朗於本周四就關於女性的不當言論致歉，但強調自己不會辭職。

東京奧運禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程 【下一頁】

森喜朗於周三的奧委會會議上發言，指「如果增加委員會內的女性人數，就必須要限制她們的發言時間，否則會一直說不完，令人很困擾」（If we increase the number of female board members， we have to make sure their speaking time is restricted somewhat， they have difficulty finishing， which is annoying），指責女性發言時間過長，女性多的委員會浪費時間。

他的言論引起日本各界爭議，社交平台一片謾罵聲音並要求他辭職，更有日本男藝人因不滿森喜朗的言論而退出擔任火炬手。森喜朗向當地傳媒透露，他的妻子、女兒及孫女亦埋怨其言論針對女性。

英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備 【下一頁】

森喜朗於周四宣佈撤回言論並致歉，但強調絕不考慮辭職。他其後接受日本共同社訪問時亦重申自己的發言輕率，完全沒想要蔑視女性，並再次為此事道歉。他亦透露，希望東京奧運可以成功舉辦，因此必須負起責任，沒有辭職的想法。

2019年的奧委會曾制定目標，希望增加女委員人數佔比4成，但現時24名委員當中，只有5名是女性，只佔約兩成比例。

責任編輯：郭麗明

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