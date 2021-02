【東京奧運】稱女性「太多嘢講」 籌委會主席涉歧視致歉

由於新冠肺炎疫情嚴峻,日本2020年東京奧運延期至今年7月舉行。東奧籌委會主席森喜朗指責女性發言時間過長,又指女性比例多的委員會浪費時間。森喜朗發表涉及歧視女性言論而受到全國批評,並傳出要求他辭職的聲音。森喜朗於本周四就關於女性的不當言論致歉,但強調自己不會辭職。

森喜朗於周三的奧委會會議上發言,指「如果增加委員會內的女性人數,就必須要限制她們的發言時間,否則會一直說不完,令人很困擾」(If we increase the number of female board members, we have to make sure their speaking time is restricted somewhat, they have difficulty finishing, which is annoying),指責女性發言時間過長,女性多的委員會浪費時間。

他的言論引起日本各界爭議,社交平台一片謾罵聲音並要求他辭職,更有日本男藝人因不滿森喜朗的言論而退出擔任火炬手。森喜朗向當地傳媒透露,他的妻子、女兒及孫女亦埋怨其言論針對女性。

森喜朗於周四宣佈撤回言論並致歉,但強調絕不考慮辭職。他其後接受日本共同社訪問時亦重申自己的發言輕率,完全沒想要蔑視女性,並再次為此事道歉。他亦透露,希望東京奧運可以成功舉辦,因此必須負起責任,沒有辭職的想法。

2019年的奧委會曾制定目標,希望增加女委員人數佔比4成,但現時24名委員當中,只有5名是女性,只佔約兩成比例。

責任編輯:郭麗明