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【東京奧運】森喜朗辭任奧組委主席 稱女性太多嘢講捱轟

環球社會熱點 14:50 2021/02/14

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日本2020年東京奧運延期至2021年7月舉行，東京奧運組委會主席森喜朗早前指女性發言時間過長，又指女性比例多的委員會浪費時間，言論涉及歧視女性而受到全國批評。雖然森喜朗已就關於女性的不當言論致歉，但最終難敵輿論壓力，周五（12日）就事件辭職。共同社引述消息指，出缺可能由奧運大臣橋本聖子接任。
 

東京奧運禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程 【下一頁】

現年83歲的日本前首相森喜朗，上周三於奧委會會議上發言指：

如果增加委員會內的女性人數，就必須要限制她們的發言時間，否則會一直說不完，令人很困擾。

森喜朗的言論引起各界爭議，社交平台一片謾罵聲音，並要求他辭職，更有日本男藝人因不滿森喜朗的言論而退出擔任火炬手。森喜朗向當地傳媒透露，他的妻子、女兒及孫女亦埋怨其言論針對女性。

英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備 【下一頁】

森喜朗日前接受共同社訪問時亦重申自己的發言輕率，完全沒想要蔑視女性，並再次為此事道歉。惟他當時透露，希望東京奧運可以成功舉辦，因此必須負起責任，沒有辭職的想法。

2019年的奧委會曾制定目標，希望增加女委員人數佔比4成，但現時24名委員當中，只有5名是女性，只佔約兩成比例。

責任編輯：郭麗明

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