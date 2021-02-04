【混合接種】英國牛津大學展開新試驗 混合接種輝瑞和阿斯利康疫苗或加強成效

英國於當地時間周四(4日)宣布，將展開一項新試驗，針對美國輝瑞疫苗和英國阿斯利康疫苗，能否在同一個療程中採用「混合接種」的方式，評估其可否增強免疫反應，及對抗變種病毒。

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是次研究的首席人員、牛津大學兒科和疫苗學副教授斯內普解釋，於同一個療程中，使用兩種不同類型的疫苗獲取的數據，有助研究人員了解現時全球接種的情況。他又指，目前全球接種疫苗時難免出現一些不可避免的挑戰、如供應和運送等限制。若某種疫苗計劃能夠改進，這樣便會較易獲得藥品監管機構的批准。

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現時研究計劃獲英國政府當局資助，冀望能找到820名50歲以上尚未接種疫苗人士，分別以「先輝瑞，後阿斯利康」和「先阿斯利康，後輝瑞」 等兩種接種次序，其後再檢測其免疫反應，及對比功效。同時亦會探討這個接種方式能否有效對在英國、南非及巴西出現的變種病毒。

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責任編輯：潘曉豐