【人民幣定期存款】人民幣吸存戰升級 1年人幣定存息最高2.4厘

▲ 集友今天全線加人民幣定存息，一年有2.4厘膺高息王。

人民幣搶存戰不斷升級，今天（2月4日）暫有4間丈小行鬥加人民幣定期存款息率，除了渣打、虛擬銀行天星（Airstar Bank），以及集友全面加短中長息外，華僑永亨亦調升短存。先說發鈔行，渣打調高3個月人幣定存息0.2厘，半年期及一年5則齊加0.1厘，罕有3存期人幣定存皆報1.5厘。至於論及加幅最多，要數天星，把9個月及一年期人幣定存息勁升0.4厘，新息率齊齊重上兩厘大關。

各行1年人幣定存息有幾多？可按下圖了解

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但如以一年期人幣定存息率比併，虛銀息率不及傳統銀行高，因集友剛亦將此存期息率上調0.2厘、至2.4厘，跟招商永隆看齊，膺長息榜的雙冠王。

專家料，未來一周的人6定存加息潮停不了，畢竟年關在即扯升拆息，而人民幣產品需求大，如按揭證券公司昨首次發行25億元的離岸點心債，安排行渣打指受主權基金等追捧，3年期債票息為2.7厘。此外，離岸拆息今天報3.118厘，港銀吸存戰仍不至於蝕本搶存。另一方面，中美專家皆看好人民幣的前景，招商永隆料年底上試6.3，花旗銀行投資策略及環球財富策略主管黄栢寧預期，在最樂觀情況下，或升穿6算關。

人民幣今年息率，專家最牛睇幾多？【下一頁】

招商永隆銀行司庫蕭啟洪指，人民幣於今年初延續去年的升勢，繼續尋高位。年初兌美元一度上升至6.4118水準，為兩年半來的高位。但踏入2月，因拜登順利接任美國總統，民主黨亦成功控制了參眾兩院，令市場憧憬美國進一步的刺激經濟力度將加大。同時在新任財長耶倫重申不追尋弱美元政策後，美元出現反彈，也令人民幣升勢受阻，最近回調至6.46水平。

專家：4大主因下 人幣升勢審慎樂觀

但值得注意的是，人民幣指數仍然向上，已上升至96.5水準，亦是兩年半以來的高位。因此對人民幣進一步上升仍審慎樂觀，主要原因有4大點，包括：

1）新冠疫情控制得宜，雖然最近內地有稍微上升個案，但在疫苗開始投入接種，以及嚴謹的控制下，經濟復甦將相對樂觀；

2）內地推動復甦的雙循環，當中令內需仍有很大的上升空間，而外迴圈有RCEP成功簽訂，如本周二（2月2日）已跟紐西蘭簽訂自由貿易協定等因素，將令市場對內地復甦充滿信心；

3）自1月底，內地因流動性收緊令利率上行，但跨月後人行漸放水令拆息回順，但估計人民幣利率下行的空間有限。再者，目前的利率水平較一般主要經濟體的水準高很多，因此利差的誘因仍大；

4）環球疫情的發展，暫時並未因疫苗推出而迅速好轉，各國政府將陸續推出經濟刺激措施，而利率將長時間維持在較低水準。

蕭啟洪補充，人民幣還有上升空間，2021年底有望上升至6.3水平。按目前走勢來看，今年上半年美元有較大機會持續尋底，故此，上半年人民幣可超目標的概率或較大。然而，過強的人幣，又或升速過快，將引致中央對經濟復甦的憂慮，從而令滙價或呈微調，所以全年走勢可能出現先高後回順。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪