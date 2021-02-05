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【疫市營商】本地鮮雞品牌泰安雞谷網銷　料農曆新年銷售增兩成（有片）

商業 08:00 2021/02/05

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香港科朗現代農業有限公司旗下品牌「泰安雞」，加強宣傳品牌及面向消費者的網上銷售。

過節傳統習俗要大魚大肉，少不了食炸子雞，但疫情下晚市繼續禁堂食，本地養殖場的銷售未必及往年。香港科朗現代農業有限公司旗下品牌「泰安雞」，為應對疫情帶來影響，加強宣傳品牌及面向消費者的網上銷售。

該企早於去年便嘗試與本地電商平台合作，受惠疫情，該渠道今年銷售便急增1倍。香港科朗現代農業有限公司董事賴慶輝表示，為進一步擴大B2C（企業對消費者）市場，建立自家網上銷售的渠道。

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網銷主要針對30歲以下的客群，短片正是配合時下年輕人喜好，他亦冀藉社交網站了解消費者的意見，以飼養更多符合客戶口味的品種。現時，網上銷售的比例，由以前的1至2%，升至5%。賴更預料，今年農曆新年無晚市，銷售會較去年增加兩成。

擴建雞舍　飼養量增至14萬隻
新常態下，賴慶輝看好鮮雞的銷售潛力發展網銷，同時繼續擴建雞舍。皆因港府為每間養殖場設有飼養上限，每日須銷售指定數量雞隻，才可以確保有足夠的空間，飼養新一批雞苗。新計劃擬於明年年底於打鼓嶺興建新養殖場。不計算買地開支，預料擴建將花費3,000萬至5,000萬元，飼養量則從現時11萬增至14萬隻。

現時的飼養量是11萬隻。（香港科朗現代農業有限公司提供）

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賴又指，有部分雞苗從國內運送抵港飼養，今年疫情下令運輸速度減慢，本地送貨程序和要求亦更嚴格，導致營運成本上漲，加上促銷而增加的成本，共按年增約30%至40%，因此雖然今年整體銷售額不變，但利潤下跌。

養殖場採用自動化系統，自動清糞。（香港科朗現代農業有限公司提供）

記者：馬意文

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