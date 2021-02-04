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【新冠疫苗】料最快2月底分發 世衞公布首批疫苗計劃名單

環球政經 20:16 2021/02/04

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近日世界衞生組織舉行新冠肺炎疫情的記者會，世衞組織總幹事譚德塞指，「新冠肺炎疫苗實施計劃」最快於今年2月底開始向各國分配疫苗，料至今年年底可提供20億劑疫苗。據世衞數字顯示，目前至少有49個高收入國家已接種逾3,900萬劑新冠疫苗，惟最低收入國家卻獲得25劑，僅有10個國家佔全球已接種疫苗數量為95%。

【新冠疫苗】歐盟擬施行疫苗出口管制　世衛批「喪失道德底綫」：【下一頁

【新冠疫情】中方未最終確認允專家組入境查病源 世衞非常失望：【下一頁

現時第一批配送名單將根據各國的人口比例而派發，獲得最多的國家是印度(9720萬劑)、巴基斯坦(1720萬劑)、尼日利亞(1600萬劑)、印尼(1370萬劑)、孟加拉(1280萬劑)及巴西(1060萬劑)。據了解，計劃初步分配總數量為3720萬劑疫苗，第一批預計於2月底展開配送，於年內中旬前，約有為145個國家提供足夠疫苗數量，向國內3.3%人口施打疫苗。

 

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責任編輯：潘曉豐

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