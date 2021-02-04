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【減少依賴中國】日本再通過逾160億預算　補貼企業回流日本　成效有多大？

商業 16:59 2021/02/04

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去年初新冠肺炎爆發，中國工廠停工，導致全球供應鏈出現混亂。自此引發各國試圖減輕對中國的依賴，當中包括日本。日前有報道指，日本通過第三筆2225億日元（約164億港元）的額外預算，提供日本企業回流的誘因。

【好想去日本】日本鰻魚苗豐收價格跌4成　跌至7年以來新低

《彭博》 報道指，該項預算將會繼續用於補貼企業加強在日本的生產線，或分散在亞洲的供應鏈。日本未有點名中國，但表示希望強化與ASEAN的夥伴關係，當中不包括中國。

日本自去年已開始透過提供資助，鼓勵企業回流或分散生產地。目前批出約17億港元資助，予81個海外項目，包括醫療用品、汽車部件等。不過，該些項目未有涉及中國生產線，反而集中在越南及泰國等地。

至於日本國內投資方面，當地政府已向203個項目批出約224.8億港元，資助企業生產口罩、橡膠手套，及非醫療用品如半導體等。

報道指，新補貼會否觸發日企大回流仍有待觀察，因為疫情恐已影響投資意願，因企業或只利用補貼來執行現有計劃。

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責任編制：葉泳珊

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