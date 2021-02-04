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【Tesla】馬斯克再發功Twitter打Doge　狗狗幣即飈4成

Hot Talk 16:54 2021/02/04

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Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）再在Twitter發功，連發多帖，他先在Twitter發字「Doge 」（數字貨幣狗狗幣）及再配上箭升空圖，狗狗幣即在短時間內抽升逾4成。馬斯克其後再配上《獅子王》改圖，暗示自己捧狗狗幣。根據CoinDesk  數據，狗狗幣今年以來已累升6.59倍。

Tesla馬斯克：別在生產旺季時買車【下一頁】

感來自柴犬無厘頭表情包（Doge）的狗狗幣（Dogecoin） 價值相對較比特幣等便宜，所以成為Reddit網民的熱門話題。狗狗幣上周四曾飈升800%以上，升至約0.07美元，市值約70億美元。

馬斯克Twitter簡介改為「bitcoin」　比特幣價格急升近兩成【下一頁】

馬斯克此前發帖提及過的公司，還包括波蘭電玩遊戲開發商CD Projekt、日本玩具及遊戲製作大廠萬代南夢宮，以及電商股Etsy，它們的股價一度飈升。

雖然馬斯克本周二（2日）曾在Twitter稱，自己將會離開Twitter一段時間（Off Twitter for a while），但不足一周就再發文。

相關文章：【太空探索】馬斯克旗下SpaceX傳最新估值至少600億美元 歷來最大估值躍升

【Bitcoin】Tesla馬斯克又讚比特幣 稱自己應該8年前買入

編輯：吳敏芳

特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter 數碼貨幣 馬斯克 比特幣
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