【新股IPO】快手科技1024暗盤曾一度升2.6倍至421元 在高位沽出一手帳面淨袋3.06萬

快手科技（新上市編號：01024）暗盤最高曾升2.6倍，若在此位沽出的投資者即時帳面賺3.06萬，名符其實可以過肥年了！

快手科技1024一手中籤率僅4% 超額認購1203倍 上限定價，見【下一頁】

快手自招股以來已成為市場熱話，風頭絕不遜於去年上市失敗的螞蟻集團，快手將於明日掛牌，根據富途交易平台，快手暗盤最高曾較招股價115元升逾26倍，高見412元，隨後股價略回落，有近２倍升幅，現時報344.8元。以快手科技每股定價115元，上市時市值達4724億元，若快手科技升幅逾兩倍，市值將近1.5萬億元。

至於在輝立交易平台，快手暗盤則高開1倍，升至230元，最高曾280元。

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記者：張以正