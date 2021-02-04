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【第四波疫情】推就業不足紓困措施 大降職津申請門檻料2.4萬人受惠 為期一年涉款9.5億元

環球政經 19:06 2021/02/04

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勞工及福利局局長羅致光召開記者會，宣布為支援低收入家庭，兩項建議將於並於下周一（8日）提交立法會，稍後向財委會申請撥款。

第一項是調低在職家庭津貼（下稱職津）申請門檻，非單親家庭基本工時由每月最低的144小時降一半至72小時，維期一年。這令疫情下更多開工不足的住戶符合申請職津，預料2.4萬人受惠，涉開支9.5億元。至於未有放寛單親家庭職津申請要求，羅致光指現時有關要求每月僅36小時及72小時，相等於一周上一天班，要求已非常低，因此無考慮要調整。

另一項是放寬食物銀行申請，家庭資產上限26萬4千元，放寬至54萬8千元；一人家庭亦會由9萬9千元放寬至26萬6千元，為期一年，計劃6月1日起開始實行，預計12萬人次受惠。

羅致光表示，職津原本目標是鼓勵基層住戶全職就業，但疫情持續，政府認為以一年期限大幅放寬工時要求，能夠幫到更多基層住戶符合資格，紓解燃眉之急。他又指，疫情下不少人收入下降，又開工不足，達不到職津的工時要求而無法申請，這變成雙重打擊，今次放寛可以滿足大部分從事兼職、開工不足工友的需要。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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