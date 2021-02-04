【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑山達人黃浩聰分享跑夜山心得 疫情無比賽FKT成跑手另一戰場

最近有朋友問我成日日跑夜跑又會跑上山，會否遇過一些靈異事情，幸好暫時未有，小弟跑夜山的次數亦很少。回想早兩星期參加HK100線上跑，在指定比賽日期的星期六、日進行，前後都有不少參賽者，即使夜晚摸黑亦頗為熱鬧，真正一人獨處的時間不算多。

我最怕的還是擔心突然有野狗撲出來，其實HK100路段頭半段會經過大灘、白沙澳、榕樹澳等村屋都會聽到有零星狗吠聲，更聽說有參賽者早前在大灘被咬了，所以經過村屋時，最重要是放慢步伐，即使遇到狗隻也可減少被咬機會。

▲ HK100會跑經村屋地方，特別是前半段，若聽到狗吠聲要盡量放輕腳步。

若玩HK100全程，過了水浪窩57公里後大致入夜，晚間比較大機會遇上狗隻的路段，應為跑上黃竹洋村的斜路，或入九龍水塘後的金山路，兩條路亦因沒有街燈而十分陰暗，走這兩段路時而加倍小心。至於其他路段，因大部分在山上，遇上狗隻機會較少，但亦不是沒有發生過。早前小弟網上搜尋一下，發現有跑友早幾年曾在針山和草山中間路面被五至六隻狗咬，要留院治療，所以都要特別小心。

▲ 圖為深夜獅子山望出九龍夜景，中間黃燈明顯照出窩打老道主要幹線。

▲ 野狗在針山草山出現機會不高，但亦曾發生咬人事件。

小弟亦就此請教香港跑山達人黃浩聰（聰Sir）跑夜山心得， 他指當遇到惡狗，若可以避免就盡量不要靠近，或者沿路折返，避免衝突。如果必須通過，聰Sir表示狗普遍不會襲擊人，但亦要有防範，行過時眼尾要留意身邊狗隻，手上最好持有防禦物件，例如行山杖，記著不是要主動挑釁，而是萬一被襲擊時用來防禦，而聰Sir習慣將鎖匙包放在掌心之中，以作硬物防禦之用。

另外，聰Sir亦分享行夜山時要注意頭燈的電池和光亮度控制，以維持全晚使用。而晚間氣溫較涼，山上尤為明顯，所以要注意保暖，建議帶備外套。聰Sir亦提醒夜間救援部隊普遍只會提供有限度服務，若行山準備不足，就要盡快在日落前回到安全地點，當然準備充足方為上策。至於有否遇過行山靈異事件，聰Sir笑言沒有遇過。

最近有不少知名跑手以FKT (Fastest Known Time, 最快認可時間) 去挑戰自己，FKT記錄世界各地多條路線的最快完成時間，至今已經有超過七千個不同路線紀錄，大家有興趣可以上官方網站https://fastestknowntime.com/ 看看。早前聰Sir就以10小時38分8秒，在無其他人支援下完成全程100公里麥理浩徑，快過原先目標22分鐘，更比之前麥理浩徑的FKT紀錄快了兩小時有多。聰Sir指FKT是一種自我挑戰的精神，尤其是疫情下沒有比賽，運動員都紛紛進行FKT挑戰，短期內聰Sir亦會跑HK100，不知道會否再創佳績呢？

▲ 聰Sir早前成功挑戰麥理浩徑FKT，以10小時38分完成，十分厲害。（圖片來源：Wong Ho Chung黃浩聰專頁）

▲ 成功創下FKT就可上載至FKT的官方網站，現時網站已記下全球各地共超過七千個紀錄。

另一名跑山好手曾小強亦在去年十月底，以9小時59分16秒創下78公里衞奕信徑的FKT，他將於大年初一2月12日參加香港四大山徑超級挑戰賽，冀以50小時之內完成298公里，一口氣完成逆走全香港四條著名山徑（麥理浩徑、衞奕信徑、港島徑及鳳凰徑），如果於目標時間完成，將會比原先53小時的FKT足足快3小時！

▲ 香港四大山徑超級挑戰賽由居港德國人Andre Blumberg發起，只有獲邀跑手才可參加，起點為位於屯門的麥理浩徑M200標距柱，終點為梅窩碼頭綠色郵筒，今年將於大年初一舉行。（圖片來源：Hong Kong Four Trails Ultra Challenge官方網站）

HK100進入最後不足兩星期，祝未來十多天挑戰的朋友加油及順利！聰Sir提醒參加者要注意補給，因為途經士多晚上大多會休息。他又指GPS記錄在虛擬跑非常重要，聰Sir指自己玩FKT亦會戴兩隻跑錶，因為比賽需要記錄經過時間，以及需要手錶全程接收良好的GPS訊號，否則賽果可能不獲計算，所以戴兩隻錶會較穩陣。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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