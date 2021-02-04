【福布斯2021】全球區塊鏈50強出爐　供應鏈、物流為主導

▲ 美國商業雜誌《福布斯（Forbes）》日前公布了全球區塊鏈企業50強（Blockchain 50）名單。

美國商業雜誌《福布斯（Forbes）》日前公布了全球區塊鏈企業50強（Blockchain 50）名單。往年名單上的企業均惟以金融及科技主導，而今年首次進入50強名單的公司中，有超過一半是使用區塊鏈來解決其業務領域面臨的物流問題。

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據福布斯報道，新進入50強的21間公司中，有11間正在應用基於區塊鏈和DLT的解決方案方案來解決供應鏈、產品跟蹤和運輸信息方面的問題。例如法國連鎖超市家樂福，就透過追溯區塊鏈來追蹤30條產品線。此外，南非公司Sappi就用區塊鏈來提升全球供應鏈的可持續性，當中包括與天然材料和包裝有關的產品。

此外，一些大型公司，比如波音公司就透過利用用區塊鏈空中交通控制系統來控制無人機；大型科技軟件公司甲骨文（Oracle）就透過區塊鏈追蹤與可口可樂裝瓶商之間的訂單及貨運情況等。

而今年新進榜的公司還包括加密交易所Binance（幣安）、MicroStrategy，以及韓國通訊軟件應用Kakao。

此外，各國政府也已開始將區塊鏈應用於物流領域。上月英國國家衛生局將區塊鏈作為監測新冠肺炎疫苗儲存的一種方法。而美國軍方利用智能合約平台SIMBA Chain，提升軍事供應鏈的效率。

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責任編輯：曾曉汶