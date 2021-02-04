富途推新春搶利是活動　年初一起連續7日派現金券

▲ 富途推出新春搶利是活動。

富途（美︰FUTU）推出新春活動，將於年初一至年初七（2月12日至18日）舉行「搶牛牛財神利是」活動。用戶由2月5日開始完成指定任務即可獲得搶利是機會，累積的機會可於活動期間使用；利是金額分別有88元、38元及8元的三款。

由2月5日開始，首次進入活動頁面後按「即刻搶利是」，只要成功註冊或登錄富途牛牛APP即可參與活動並同時獲得8元利是。及後用戶完成指定任務即可獲得搶利是機會，累積的機會可以在2月12日至2月18日活動期間使用。

首次進入活動頁面領取利是後分享活動至Whatsapp, Facebook及Wechat，即可獲搶利是機會1次。另外，每成功邀請2位新用戶朋友經用戶分享連結參與活動，便可獲一次搶利是機會。新用戶首次進入活動頁面並成功註冊或登錄亦可獲1次搶利是機會。每人最高可累積7次搶利是機會以用於搶牛牛財神利是活動。

搶利是活動由年初一至年初七每天進行1場，總共7場。每天不同時間開始發放利是，當天搶利是完結後會即時在活動頁面公佈翌日的搶利是時間。除此之外，每日利是設有88元、38元及8元的金額。其中，88元及38元利是每日限量以先搶先得的方式派發，8元則無數量限制。

另方面，利是將會以現金券形式發放，客戶只需在富途牛牛APP的「卡券中心」選擇使用現金券，兌換有效期至3月15日。

相關文章︰【富途股價】股市交投大增+新股熱潮 富途股價漲14%創新高

【富途股價】富途股價漲15% 獲證監第3類牌照、可開展槓桿外滙交易業務

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

記者︰侯景成