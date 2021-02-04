【筍盤推介】區內少有僅3年樓齡新樓 海景單位仲有靚裝 叫價平咗20萬

農曆新年將至，買家怕新年後樓價更高，最近趕入市的個案明顯增加。想找尋樓價較低水，但空間不太細的屋苑，買家可從新界區物業入手。以下介紹的屯門䨇寓，項目是由香港興業與日資公司住友林業合作發展的單幢式分層住宅樓盤，位於屯門湖安街8號，於2018年4月份入伙，屬區內樓齡最新的一批物業，物業設有222個分層住宅，單位的實用面積介乎253至869平方呎，間隔由開放式至3房不等。

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配套設施方面，項目設有實用面積約11,518平方呎之住客會所「CLUB 2GETHER」及康樂場地，提供包括25米室外泳池連接嬉水池、健身室、兒童遊樂室、鋼琴及遊戲室、池畔燒烤爐、2GETHER BAR、花園雅座及宴會廳等設施。䨇寓附近設有輕鐵及巴士來往各區，距離最近的輕鐵兆禧站約2至3分鐘步程。

是次介紹的放盤位於䨇寓南翼中層D室，單位實用面積529平方呎，為兩房間隔，業主原開價800萬元，現減價20萬至780萬元。單位最大的賣點是擁海景，也設靚裝修。



以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

物業地址： 屯門䨇寓南翼中層D室（物業編號：AN215229）

間隔: 2房 實用面積： 529平方呎

叫價： 800萬-->780萬元（減價20萬元） 賣點： 單位擁遼闊海景

設新凈靚裝修，可即買即住

首置人士最高可承做九成按揭

升值之選(南延線及屯赤隧道公路效應)

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註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍