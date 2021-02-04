新加坡通過法案 限警查「合力追蹤」數據權限

新加坡去年因應新冠疫情推出 Trace Together「合力追蹤」應用程式，被質疑存在私隱安全問題。新加坡國會日前通過立法，規限警方只能在調查嚴重罪案時才能使用追蹤數據。

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新加坡警方早前被發現，能夠在獲得授權下，以調查刑事案為由查詢TraceTogether「合力追蹤」應用程式的數據，被指侵害私隱。國會就此討論並於日前通過法案，規限警方使用有關數據。在新法案下，警方只能在調查嚴重罪案，例如謀殺、綁架、強姦等七種罪案，方可使用數據。

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負責程式的新加坡智慧國家計劃外長維文，為曾保證只將數據用於追蹤病源的言論致歉，又表示希望通過立法釋除民眾疑慮，並承諾將妥善使用數據。

新加坡當局去年初就疫情推出「合力追蹤」計劃，目標追蹤確診人士的密切接觸者。目前新加坡全國已有超過八成人口使用。據報當局有計劃，將強制民眾進出商場等公共場所，均需使用「合力追蹤」程式。

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