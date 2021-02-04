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【緬甸政變】防播假消息 緬甸通訊局禁民眾用Facebook

環球政經 15:13 2021/02/04

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緬甸軍事政變持續升溫，緬甸通訊及資訊部日前以防有人散布假消息為由，禁止群眾登入Facebook至周日。美國白宮譴責政變，正研究向緬甸實行制裁措施。

阻撓鐵路工程 英國環保人士市區挖地道留守 下一頁

政變發生三日以來，民間呼喊聲不斷。有民眾不滿軍方所為上街示威，期間高叫口號反對政變; 又有醫護發起罷工，帶上紅絲帶，舉起三隻手指手勢向國務資政昂山素姬表達支持; 又有民眾響應呼籲，於晚上敲打器皿表達不滿。

波蘭擴大墮胎禁令範圍 民眾上街高呼支持生育選擇下一頁

緬甸通訊及資訊部日前宣布，留意到有人近日利用社交媒體散布虛假資訊誤導民眾，損害國家穩定，將暫時禁止國民使用Facebook等社交媒體至星期日。

國際社會對緬甸軍事政變表示關注，白宮回應局勢指，處理政變是優先事務，正研究任何可能的制裁措施。七國集團外長則發聲明指，譴責緬甸軍方發動政變，關注昂山等人被拘禁。聯合國秘書長古特雷斯呼籲國際，要確保在緬甸發生的政變不會成功。

昂山領導的全國民主聯盟早前發表聲明指，軍方突擊搜查昂山住所，搜獲非法入口和未獲許可使用的無線電對講機，被控非法藏有無線電通訊器材; 而總統溫敏則被控違反自然災害管理法，兩人同被扣押至本月中。

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撰文 : 馮卓謙

請願示威 昂山素姬 緬甸 軍事 Facebook 美國 罷工

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