【北水基金】熱賣北水基金密集設限購令 一周約有40隻設限

▲ 內地基金密集限購令，投資界頓關注北水湧港是否減速。

內地熱賣的基金近期頻頻作出限購令，把單日的贖回上限金額驟縮，甚至低至3000元（人民幣，下同），過去一周竟多達40隻明星基金使出上述殺手鐧，包括擁有不少粉絲的東方紅睿滿滬港深基金，市料主要為火爆躁動行情急降溫。雖然業界指，密集限購令引致新生代瘋搶社交平台的熱搜基金漸冷卻，但相信南下資金的熱度仍未減。

上月爆款基金帶頭作限購，曾惹北水散水疑魂，最矚目的是，內地ETF一哥易方達，今年第2度作限購令，把旗艦產品、易方達藍籌精選基金，1月28日緊急下調申購限額，由10萬元勁劈95%至僅得5000元，市場大為緊張，普遍解讀為北水退潮，港股更由升轉跌，及至2月開局才重拾升勢。綜合專家分析，基金密集限購令，主要有兩大玄機：1、為要保護現有捧場客的利益；2、且為免大規模的熱錢湧入，妨礙投資成績的穩定性，遂作出限購決定。

北水基金頻作限購，會否阻礙投資者熱情？【下一頁】

誠然，過去兩年內地公募基金大旺，今年短短一個月已有122隻新基金，共募集4901億元，乃史上第2高單月吸金額，有關基金的訊息頻上熱搜榜。媒體指，就如明天（2月5日）在港交所（00388）正式上市的快手（01024），旗下短視頻推「尋找快手巴菲特」，在追星效應下，「基民」生力軍愛熱捧網紅的投資產品。

順帶一提，易方達藍籌精選基金由張坤打骰，受惠港股大時代，是首隻資產值上千億的同類型公募基金，一夜爆紅的張氏，被捧為投資權威。擁躉更為他成立「全球粉絲後援會」的微博帳號，頓成網紅，據悉已引起500萬人關注，吸睛遠勝演藝明星。

內地90後富貴險中求 搶購熱賣基金

這名牌產品截至去年底的10大持倉，除了強勢股騰訊（00700）、美團（03690）及港交所外，還有海底撈母公司頤海國際（01579）。張坤的舉措，為業內人緊盯作風向標，而基金剛於今年1月8日已首度作限購，現已兩度出手落閘。

過往大媽愛炒A股，今天內地逾半新開「基民」戶是90後，這股新勢力在社交平台瘋搶熱爆基金，跟美國散戶挾淡倉GameStop、國會將於2月18日將舉行聽證會，凸顯中美新生代動輒富貴險中求。可是，內地基金把限購令升級，有助遏短炒惹泡沫，亦不致令南下北水撤資。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪