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【新冠疫情】同山羊開Zoom賺錢 英國牧場疫情下拓商機

環球社會熱點 17:40 2021/02/04

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新冠肺炎肆虐全球，各行各業皆受影響，不少人收入大減甚至失業。英國有農場卻趁機開拓商機，透過應用程式Zoom出租自家農場的山羊，此舉令該英國農場在新冠肺炎疫情下收入近60萬。農場主人更表示，有家庭把該農場的山羊視作其家庭成員，經常與牠展開視像對話。

一年前位於蘭開夏郡（Lancashire）Cronkshaw Fold農場主人麥卡錫（Dot McCarthy）半開玩笑表示，要將自家山羊「租出去」，以每5分鐘5.99英鎊（約63港元）的價格，透過在Zoom作視像對話。顧客可以透過網站，選擇自己和哪一隻山羊展開視像對話。

每個山羊都有自己名字

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通過這個方法，麥卡錫去年獲得了逾56,000英鎊（約590,317港元）的利潤。麥卡錫表示在農場無法舉行婚禮，和提供住宿後，Zoom視已經被證明是新的收入來源，利潤將用於支付員工薪水，及協助農場轉用再生能源。

英女王高價賣紀念品 一對襪開價逾7百 【下一頁】

雖然山羊不時會屁股對准鏡頭，但他們十分聰明，深受兒童歡迎。麥卡錫表示，有一個家庭每周都會和指定山羊視頻，這個家庭已經將牠當作家庭成員，對牠的一切瞭如指掌。

責任編輯：李俊儀

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