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【科技巨頭接班人】獲老闆貝索斯選中　下任亞馬遜CEO是誰？

科技 17:15 2021/02/04

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外界對於Andy Jassy 這位亞馬遜的雲端業務功臣接手貝索斯（Jeff Bezos）行政總裁之位並不意外，這位亞馬遜的「第二把交椅」為何獲老闆選中？

亞馬遜貝索斯（Jeff Bezos）行政總裁突然宣布在今年第三季度卸任，將交由雲端計算AWS負責人Andy Jassy接任，自己則轉為擔任董事會執行主席，計劃退而不休。

事實上，外界對於Andy Jassy 這位亞馬遜的雲端業務功臣接手並不意外，而且符合預期。今次他將成為亞馬遜成立27年來的第二位行政總裁，估計未來繼續領導公司在科技有關業務上發展。

現年53歲的Andy Jassy，1990年畢業於哈佛大學後，再取得哈佛商業學院MBA學位。貝索斯在1995年創辦亞馬遜後兩年，他便加入公司，可說是元老級人馬。亞馬遜自2006年推出雲端平台AWS以來，他便一直負責領導雲端業務。在其他科企對手如Google、微軟開始搶攻雲端市場時，AWS已從起初僅為雲端儲存運算空間演變成集結雲端資料庫、數據分析及人工智能軟件等多元雲，令該企競爭力持續提升。

根據Synergy Research數據，至2020年中，亞馬遜在全球雲端基礎建設服務市場的市佔率達33%，微軟則排名第二，市佔率達18%。

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打工23年 累積30.5億身家

而這位跟隨了世界第二富豪貝索斯23年、亞馬遜的「第二把交椅」，薪酬、身價又有多少？

根據亞馬遜提交的文件顯示，2019年貝索斯的基本薪金為8.18萬美元（約63.4萬港元），由1998年以來一至維持不變，加上其他補償總薪酬為168萬美元（約1,302萬港元）；擔任雲端業務AWS行政總裁的Andy Jassy，在2017年至2019年期間，每年的基本工資為17.5萬美元（約136萬港元），還另外獲得了股票薪酬。

另據外媒《EXPRESS》引述研究投資平台Wallmine數據指出，Andy Jassy在截至2020年11月的個人財富淨值，至少達到3.94億美元（約30.5億港元）。

【數碼轉型】現實世界全面向數碼轉型　料雲端技術今年規模2.4萬億

責任編輯：張寶燕

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