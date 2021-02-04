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英國首席醫療官: 疫情已過高峰 但感染率仍偏高

環球政經 14:36 2021/02/04

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英國加快社區接種疫苗計劃。首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，目前英國疫情已過高峰，但警告感染率仍高於首波疫情。首相約翰遜表示，有證據顯示新冠疫苗能幫助舒緩疫情，期望英格蘭地區學校可於3月重開。

約翰遜訪問蘇格蘭 施雅晴轟漠視封城令下一頁

惠蒂出席首相府記者會時表示，參考目前英國的確診、留院及死亡人數，感染率目前正有下降趨勢，意味當地已經度過疫情的高峰期，但即使如此，住院人數仍然高於去年4月第一波疫情，警告若感染個案回升，將對醫療部門造成重大壓力。

加快社區疫苗接種 英國望三月初重開英格蘭區學校下一頁

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首相約翰遜則表示，雖然新冠病毒感染水平仍然偏高，確診人數已逐漸放緩，顯示疫苗有效舒緩疫情。雖然目前未是適當時候，但將審視更多疫苗數據，再考慮放寬防疫限制措施。約翰遜重申，期望能於下月8日重開英格蘭地區學校。

約翰遜又在周三晚在唐寧街首相府門外帶領群眾鼓掌，為因感染新型肺炎離世的100歲老兵穆爾以及醫護人員致敬。穆爾去年4月在助行架協助下，圍繞家中花園步行100個圈，最終為英國國民保健服務的醫護人員籌得近3300萬英鎊，其後更獲英女王冊封為爵士。

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撰文 : 馮卓謙

英國 疫情 約翰遜 英格蘭 疫苗 新冠肺炎疫情

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