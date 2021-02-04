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【求職熱話】學歷重要還是資歷重要？ 10年以上經驗都找不到工作？ 網友：2萬以上職位一定要有學位

環球政經 18:22 2021/02/04

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疫情持續，本港失業率節節上升，不少失業人士都積極求職，希望儘快重回職場。有網民於討論區發帖，詢問各網友意見，探討究竟在職場上資歷較為重要，還是學歷較為重要。樓主表示想找一份高人工的工作，很多時都以學歷為先，而他自己就沒有大學學位，因此很人工較高的職位都與他無緣。

相關文章：【歧視風波】被控歧視女性員工和亞裔求職者 Google支付2950萬元和解:【下一頁

他續指，身邊有一位女性朋友有長達10年的工作經驗，可惜現時還未找到工作。學歷是否如此重要，當中還有不少討論空間，但有網友似乎過分吹捧學歷，有人指手上只要擁有學位，月入至少有3萬元。此言一出，有網友馬上回應，認為此推斷相當不合理，並强調不是所有學位都有此叫價能力，要視乎學科而定。

相關文章：【BNO 移民・搵工實錄五】求職成功港人話你知  英國老闆最看重什麼？：【下一頁

與此同時，有網民卻認為學歷其實一點都不重要，反而看重工作經驗及實際知識，如果工資不能上漲，反而應考慮應該如何完善如自己的履歷。究竟學歷較重要還是資歷較重要，似乎大家都有不同看法，這也很視乎行業性質。

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責任編輯:翁嘉陽

 

 

 

 

 

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