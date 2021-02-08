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【Good Food,Good Mood@iM網欄】Arbor at Home 米芝蓮兩星佳餚直送府上

名人薈萃 07:01 2021/02/08

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疫情反覆，晚市堂食被禁，餐廳為了自救，紛紛推出外賣套餐，連一眾高尚食府也不得不就範。憋了這麼久，各人都有著不同程度的抗疫疲勞；對於去旅行，我確實沒有多大意欲，反而對「食好嘢」的癮特別大，幸好我最最最（重要的事情要說三次）喜歡的米芝蓮二星餐廳Arbor最近推出了名為「Arbor at Home」的外賣套餐，及時滿足了我忍耐已久的口欲。

這Arbor at Home四道菜餐單索價$2,500，可供兩位享用，一點也不便宜，但卻是物有所值（value for money），皆因Chef Eric花盡心思構想如何令美食在翻熱後仍能保持最佳狀態，用料亦一絲不苟，絕不將價就貨，令Arbor粉絲安坐家中亦能品嚐他的創意北歐日式料理。

頭盤：栗子濃湯

廚師先把栗子烘烤，然後加入日本昆布，以製作日式「出汁」（dashi）的方法來熬製濃湯，同時以各種蔬菜與栗子同炒，再把味道融入湯中以增加鮮味及層次，看似平凡的一碗湯其實殊不簡單。回家後只需把湯從真空袋中倒出煮熱，再加入附上的松露忌廉及榛子栗子碎即可，味道香濃，口感幼滑，十分好吃。

第二道菜：龍蝦拉麵

Eric雖是芬蘭人，但酷愛日本文化，連拉麵也是自家製的。由拉麵、龍蝦到濃湯，所有食材都是外賣當日晨早新鮮製造，真空包裝令啖啖肉的龍蝦尾在回家翻熱後也不會過熟，濃湯以龍蝦殼熬製，鮮味爆燈。

主菜：鴿肉鴨肝批

到了主菜，亦即是全餐的重頭戲「鴿肉鴨肝批」登場。此批中心有鴿肉、鴨肝及松露雞肉，一層比一層精彩，一起吃更是滋味無窮：鴿肉鮮嫩味濃，鴨肝甘香豐膄，嫩滑雞肉慕絲加入松露後菌香叫人難忘；所有餡料被一塊薄薄的菠菜班戟包裹著，用意是阻隔烤焗時由餡料滲出的油份及水份，確保外層的酥皮保持金黃香脆，吃時伴著配菜羊肚菌及焦糖洋蔥，嘴巴一邊吃，心中忍不住讚嘆，精美的賣相影相呃like更是一流！

甜品：生薑朱古力蛋糕

吃過「鴿肉鴨肝批」，感覺已經飽到上喉嚨，說實在此批足夠供應三或四人分享，兩人合力吃掉可真是超額完成。飽極也要「幹掉」那個邪惡的生薑朱古力蛋糕；Eric「借用」同樣身為甜品廚師的太太Can的食譜，以法國Valrhona朱古力製作極rich的朱古力蛋糕，頂部以糖漬日本凸頂柑及糖漬生薑點綴，適當地為特濃朱古力蛋糕帶來一抹清新感，令甜品甜而不膩。

 

情人節將至，如果你想足不出戶便能享用米芝蓮美食，又想趁機向另一半「曬一曬」廚藝，享受「煮飯仔」的樂趣，這米芝蓮二星「Cheat Kit」便最好不過！

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : GoodFoodGoodMood

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