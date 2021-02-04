【新年大翻新！】台妹花約800元翻新住所　老舊浴室秒變文青工業風

臨近新年，相信有不少戶主，都有意翻新每個角落，如果是整理浴室的話，又可以怎樣處理？在台灣任職平面設計師的Juang花約3000元台幣（832元）為租盤翻新廁所和浴室，利用鵝黃色和黑色營造文青工業風，更把「成品」發享到Facebook群組，獲得網民激讚有質感。

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Juang接受《iMoney》訪問時表示，自己喜歡翻新住所打造屬於自己的空間，而且事前都會先詢問房主意願。對於改造房子，她也有一套法則：

1.不可復原如油漆等約3000台幣 2.可帶走如地墊/木材/家具約1萬台幣左右，很多都是舊有物ㄧ直使用或再改。 3.平均以一個月抓多1000台幣計算，所以找租屋時也會把此納入考量

在是次的住所中，浴室和廁所裝修前亦比較殘舊，並帶有霉味、牆壁有裂痕；翻新後，整個格局煥然一新，原來她也花了不少心思。Juang在文中分享，選用填縫泥填補瓷磚間的縫隙，「真的花小錢而有很大的改造效果，但非常累人，原本立志兩間都要牆壁磁磚美縫，結果做完浴室就舉白旗投降。」

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完成牆壁「修補」後，Juang在坊間購買陶瓷專用改色噴漆，重新為洗手盤、馬桶和浴缸上色。由於原先的五金水管生鏽，又無法清潔；再加上租屋的關係，Juang未有打算買新品來更換。Juang藉此發揮自己的小創意，索性利用噴漆和壓克力顏料為浴室和廁所內的水管和水龍頭改成黑色，令室內的色調更成統一。她提到，上色顏料會掉色，建議大約兩個月補色一次。「壓克力顏料乾了其實滿牢色，不會沾手，是因水龍頭要用手扭轉才偶脫落。」

廁所和浴室原本使用磁磚地板，翻新後分別使用地板貼和彩寶毯 （塑膠木紋地墊）。Juang直言，地板貼購自網上，但發現品質較為參差，「這地貼太薄，直貼後小磁磚的紋路都會浮出，但因為圖案複雜，所以不會特別注意到紋路。」

在浴室方面，她則採用塑膠木紋地墊，具防水性。「因為地板四周沒有打矽利康，只用防水美縫貼，所以使用上有點不便，洗澡務必把浴簾放在浴缸內，洗完後立馬用乾布擦乾地上的水滴。」

相信不少人在翻新空間時，也不知應從何入手，Juang則建議，可先統一房內的主色調和輔助色，及後採買家飾和改造就會有方向。「像我這戶因爲衛浴是鵝黃色，所以我選則黑色做輔助色，白色次輔。 選好色調裝修才有效率。」

*Juang小資改造和生活分享專頁

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責任編輯：黎淑雯