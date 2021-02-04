【大行點睇】平保去年業績遜預期 大和料華夏幸福投資或損利潤

平保（02318）的聯席首席執行官、首席財務官及總精算師姚波指，目前公司未有計劃回購股份。首席投資執行官陳德賢指，去年集團較傾向投資於債券，未有大增股票的配置，未來集團仍會致力避開利差產生的損失，而去年已將債券周期縮短，往後會考慮一些短期的固定收益資產。

【小米1810】自家系統無法使用Google服務 小米股價急跌6% 詳情請看[下一頁]

大和指，儘管市場預期不高，但中國平安去年業績在大多數指標上仍遜於預期，而營業收入和盈利增長均惡化。該行認為對華夏幸福的投資將會使集團再次面臨利潤受損的打擊，予H股目標價95元，較現價有逾4%上漲空間，重申持有評級，該行認為，友邦保險（01299）及中國太保（02601）投資價值更高。

【大行點睇】互聯網醫院及定制保險成增長動力 麥格理提高平安好醫生目標價 詳情請看[下一頁]



平保今日升2.2%，報91.75，成交48.5億元；友邦升0.1%至97.85元，成交17.5億元；中國太保升3.9%至36.1元，成交11.4億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機