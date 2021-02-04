【打擊假新聞】不實資訊滿天飛　Facebook三招拆解

▲ 作為社交媒體龍頭的Facebook（fb）今（4日）舉行亞太區傳媒簡介會，談及採取不同政策，來打擊不實資訊傳播。

在這個資訊傳播迅速的網路年代，社交媒體總充斥著「假新聞」及「假資訊」，令市民大眾收到更多錯誤資訊。作為社交媒體龍頭的Facebook（fb）今（4日）舉行亞太區傳媒簡介會，談及採取不同政策，來打擊不實資訊傳播。

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Facebook產品政策團隊代表Alice Budisatrijo在會上提到，Facebook有責任解決有害內容在平台上快速傳播的問題，但同時也會積極保障言論、新聞、出版等自由。而目前Facebook以三層架構：移除（Remove）、降低（Reduce）及告知（Inform），處理平台上的不實資訊，第三方事實查證計畫屬於三層架構的一部分。

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她表示，Facebook在處理具高度傷害虛假資訊時會有既定政策，明確標示哪些內容將會被直接移除，當中內容包括：對人們造成現實生活的傷害或迫在眉睫的人身傷害、操縱影片與深度偽造技術及可能立即導致身體傷害的冠狀病毒的不實資訊，包括與療法、療效、必要服務的提供，或疫情爆發地點和嚴重性相關的虛假資訊，均會全被移除。在去年3月至10月期間，Facebook總共移除了1,200萬則與新冠肺炎相關的不實資訊。

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而外界質疑，若有政府部門要求下架部分與政治相關的報道內容，Facebook是否會立刻聽從並下架？Budisatrijo就強調，Facebook會盡力確保沒有偏頗的問題存在，並會持續諮詢外部專家以及其他事實查證機構，要求事實查證機構公開所有調查經過，再證明該報道是否屬於錯誤資訊。她同時指出，Facebook也會根據不同國家的法規，判斷該文章是否需要被移除。

Budisatrijo坦言，畢竟Facebook需由人手及人工智能（AI）進行審查，或未能100%準確。她呼籲若用家對任何審查有疑慮，可聯絡Facebook的審查團隊進行查詢或舉報。

至於早前Facebook凍結美國前總統特朗普帳戶，並陸續移除及禁止特朗普支持者「停止竊選」的口號。Budisatrijo直言，特朗普帳戶之所以被凍結，全是因為當時他的言論涉煽動國會動亂，違反平台規則。她多次強調，就算是任何一位公眾人物，同樣要遵守相關規則並無豁免。

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記者：曾曉汶