【小老闆生意經@iM網欄】新冠疫情衝擊下 直播營銷的重要

農曆新年快到了，惟等了又等，政府仍未放寬本地各項社交距離措施。本周初更宣布延長各項社交距離措施，限聚令、晚市禁堂食、關閉表列處所等至本月17日，即年初六。即是意味年初一、年初二及2月14日情人節等重要日子，市民外出時都要遵守限聚令及未能恢復晚市堂食。

本港第四波新冠疫情反覆，政府除了延長各項社交距離措施，更「加辣」封區、封廈進行強制檢測。若大廈新增一宗或以上源頭不明個案，即列入強制檢測大廈名單，更預期有可能每日在全港不同地區同時進行限制與檢測行動。如疫情反覆，確診人數沒有進一步下跌，相信相關措施在農曆新年期間仍會生效。農曆新年最講求的是一家人齊齊整整、聚守一堂，多個「加辣」措施持續實施，相信大家今年將會渡過一個「最不一樣、最難忘」的農曆新年吧。

史上首次網上年宵花市直播

大家之前最關心的是今年農曆年宵市場能否如期舉行？本身政府宣布取消今年農曆年宵市場，惟即引起各界人士的不滿，後來便宣傳如期於2月6至11日在原址舉辦年宵市場，但攤位數目則減半。而年宵檔戶的經營者和員工須於指定時段內交回深喉唾液樣本瓶作新型冠狀病毒檢測，以確保在年宵市場內不會散播病毒。但是由於年宵市場是人多聚集的地方，疫情持續反覆影響下，為了減低感染風險，相信今年前往年宵市場的人流一定會比以往少一大截。

眼見及此，本地電商平台HKTVmall早前誠邀本地花農在其平台開設網店，舉辦網上年宵花市。而自上月25日起，HKTVmall有一連串線上線下密集式宣傳，旗下facebook平台更有live channel幫助花農推銷，可謂本地史上第一次較大型的網上年宵花市直播。據了解，HKTVmall的網上年宵花市舉辦接近一星期，不少有份參與是次年宵花市的花農均表示銷售反應不俗。

零售業掀起直播帶貨熱潮

事實上，自新冠疫情出現後，不少大型活動或會議均改變成為線上舉行。即使是購物，人們亦可以選舉足不出戶網上購物。而在零售行業中，更掀起了線上直播帶貨的熱潮。

線上直播為什麼會吸引人看？首先，直播的特點就是互動性特別強，主持人可以跟觀看者之間有互動。例如觀看者要求看產品多個角度，或是質地、物料等等，主持人都可即時透過螢幕展示出來。這樣觀看者便有一種身在其境的現場感，主持人只要在對產品多加描述及形容，觀看者可透過聯想及想象，好似真的是自己接觸到產品一樣。然而，直播帶貨可以令主持人跟觀看者互動起來，直播帶貨針對的不僅是一次性的商品交易，更是講求線上線下的互動氣氛，令觀看者即使不想購物，下次都會追看直播。

對零售商家而言，又有什麼好處？首先，線上直播不需要投入成本，如今科技發達，只要有一部可以上網的手機，就可以進行線上直播帶貨。而收看直播的觀眾通常不只一人，有機會接觸到網絡世界上數以萬計的網民，變相可為店舖進行宣傳及推廣。而所有的觀看者亦有機會成為潛在客戶，帶動店舖的收入。再加上直播的地方不受地區的限制，例如身在外國，亦可以直播帶貨，即場幫顧客連線代購，進一步開拓收入來源。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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