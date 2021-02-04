【還息不還本】金管局研是否延「還息不還本」安排　零售銀行去年稅前溢利跌3成、虛銀客戶達42萬

▲ 香港銀行業去年盈利能力受壓，圖為金管局副總裁阮國恒（梁偉榮攝）

金管局公布香港銀行體系回顧，香港零售銀行2020年稅前盈利按年跌29%，較2019年跌0.6%明顯惡化，淨息差為1.18%，2019年跌0.45百分點。銀行業去年貸款增長1.2%，較2019年增長6.7%放慢。

金管局副總裁阮國恒稱，銀行業受到經濟轉差影響，但行業資產質素維持良好。助理總裁（銀行監理）陳景宏補充，因應利息下跌，去年銀行業淨息差受資產利率明顯下跌，但存款等負債利率因年期較長而下跌速度較快，料銀行重新定價後，淨息差下跌速度會轉平穩。

至9月底，反映質素較差的特定分類貸款比率為0.84%，較2019年底的約0.6%提高，而所有認可機構內地相關貸款的特定分類貸款比率則為0.96%，阮國恒認為上升速度不算明顯，在國際金融中心平均達1%至2%，香港體系仍處於低水平。

銀行公會：不接受BNO為開戶身份證明文件，可見【下一頁】

去年銀行業因應疫情而推出「還息不還本」安排，阮國恒稱，有關安排會在4月到期，目前與業界商議安排是否有需要延長，但指出支援不可以永遠維持，目前約有4600銀行客戶使用有關安排，相當於合資格申請的12萬名銀行客戶約4%。

雖然申請「還息不還本」安排比率由最高16%回落至4%，但阮國恒指4600個使用中的銀行客戶不是小數目，會考慮銀行、商界的要求。

虛銀客戶達42萬戶

8家虛擬銀行去年全數正式啟業，阮國恒稱，8家虛銀至去年底的存款約150億元、貸款約10億元，合共有約42萬戶帳戶，認為目前只反映啟業初期，要時間評估市場情況，暫未考慮發行新一批虛銀牌照。

他又指出，去年遙距開戶的數目按年大增30倍，認為不單虛銀加入令數據增加，現時9成銀行都已經接受遙距開戶，會考慮修訂法例放寬部分風控要求，為銀行提供彈性。

相關文章：

金管局：提取外滙基金累計盈餘支援經濟 恐釋放錯誤訊息、引投機性炒賣

記者：麥德銘