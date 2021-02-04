曾支持彈劾特朗普被算帳 共和黨眾議員避過罷免

美國共和黨第三資深的眾議員切尼（Liz Cheney）早前於美國眾議院倒戈投票贊成彈劾特朗普。共和黨於當地時間周三晚上召開閉門會議，以不記名方法投票決定是否罷免切尼。切尼最終獲大比數贊成繼續留任共和黨，成功保住她在共和黨內的領導位置。

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CNN引述多名消息人士指，由於切尼早前支持彈劾特朗普，做法引起部分共和黨人不滿，並要求她辭退黨內領導層職務。共和黨於當地時間周三召開閉門會議，黨員以不記名方式投票是否罷免切尼。

雖然有部分資深共和黨人亦替切尼辯護，包括參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），但針對她的罷免投票亦引發了一場黨內分裂，有議員要求切尼就她對彈劾特朗普的行為及評論表達後悔。

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據悉，切尼於投票進行前發表長達8分鐘講話，在講話中被共和黨人質問會否重新選擇彈劾特朗普，切尼亦堅持不會就倒戈投票支持彈劾特朗普而道歉。投票結果最終有145票贊成她留任、61票支持罷免切尼，以大比數票數保住切尼的黨內地位，以及維持共和黨領導架構完整，避免出現內部動盪。

責任編輯：郭麗明