散戶逼空對沖基金帶來的啟示

在美國散戶借「遊戲驛站」股票挾空對沖基金事件中，值得關注的一點是，事件的內涵一定程度上已經超越了單純的經濟利益之爭，至少有一部分散戶明顯不是為了贏錢才參與逼空的，他們只是在借機表達對社會和精英的憤怒。

散戶起義暴打機構與特朗普支持者攻佔國會山一樣，深層的根源都肇因於美國社會內部的根本分裂，相當多人對社會和精英懷有憤怒的情緒。如果美國的社會對立無法改善的話，未來恐怕會有越來越多的激烈對抗事件。

短期而言，散戶逼空事件可能帶來幾個啟示：

首先，散戶從美國政府救市計畫獲得資金的效應將會持續一段時間，以逼空事件為標誌，美國散戶在股市中的影響將會擴大，股市的波動性可能增大；

其次，逼空事件可能提升對沖基金和其他類似機構的風險意識，讓他們減小杠杆，回避過高的風險，短期對大市有負面影響；

第三，散戶的資金力量不足以撼動美股整體的沽空格局，僅能對少數過度沽空的中小型個股有較大影響。當對沖基金降低杠杆，過度沽空的情況改善，市場面對的壓力將下降，不至於引起大規模金融風險。

與過去印鈔帶來通脹的經驗不同，依靠全球豐富的生產能力，大量印鈔到目前為止尚未引發嚴重通脹，未來印鈔會帶來何種結果也尚不確定，但有一個現象已經越來越明顯，就是印鈔正在造成社會和經濟的動盪和分化，社會、經濟和股市都在大致走向K型，好的越來越好，差的越來越差。優質資產的牛市中，同時存在大量一般資產的熊市。因此，投資者只有擁抱向上走的優質資產，才有可能取得較好的投資成績。