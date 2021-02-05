  • 21°C
香港時間 : 2021205日 (五) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

散戶逼空對沖基金帶來的啟示

股市 12:00 2021/02/05

分享：

在美國散戶借「遊戲驛站」股票挾空對沖基金事件中，值得關注的一點是，事件的內涵一定程度上已經超越了單純的經濟利益之爭，至少有一部分散戶明顯不是為了贏錢才參與逼空的，他們只是在借機表達對社會和精英的憤怒。

散戶起義暴打機構與特朗普支持者攻佔國會山一樣，深層的根源都肇因於美國社會內部的根本分裂，相當多人對社會和精英懷有憤怒的情緒。如果美國的社會對立無法改善的話，未來恐怕會有越來越多的激烈對抗事件。

短期而言，散戶逼空事件可能帶來幾個啟示：

首先，散戶從美國政府救市計畫獲得資金的效應將會持續一段時間，以逼空事件為標誌，美國散戶在股市中的影響將會擴大，股市的波動性可能增大；

其次，逼空事件可能提升對沖基金和其他類似機構的風險意識，讓他們減小杠杆，回避過高的風險，短期對大市有負面影響；

第三，散戶的資金力量不足以撼動美股整體的沽空格局，僅能對少數過度沽空的中小型個股有較大影響。當對沖基金降低杠杆，過度沽空的情況改善，市場面對的壓力將下降，不至於引起大規模金融風險。

與過去印鈔帶來通脹的經驗不同，依靠全球豐富的生產能力，大量印鈔到目前為止尚未引發嚴重通脹，未來印鈔會帶來何種結果也尚不確定，但有一個現象已經越來越明顯，就是印鈔正在造成社會和經濟的動盪和分化，社會、經濟和股市都在大致走向K型，好的越來越好，差的越來越差。優質資產的牛市中，同時存在大量一般資產的熊市。因此，投資者只有擁抱向上走的優質資產，才有可能取得較好的投資成績。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

最新專欄文章 更多

經濟工作會議定調明年經濟
2020/12/25
經濟工作會議定調明年經濟
三句話看中美關係
2020/12/11
三句話看中美關係
疫情快速反彈 可能對港股不利
2020/11/27
疫情快速反彈 可能對港股不利
美國顯出頹勢 港股前景看好
2020/11/13
美國顯出頹勢 港股前景看好
「以戰止戰」加「國內大循環為主」等於中國道路
2020/10/30
「以戰止戰」加「國內大循環為主」等於中國道路
美國 沽空 對沖基金 金融 美股 股票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍
【快手IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍
【恒指夜期】騰訊ADR撲740關阿里巴巴美股較港下跌　恒指夜期無升跌（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR撲740關阿里巴巴美股較港下跌　恒指夜期無升跌（不斷更新）
【新股IPO】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元
【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停
【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停
【開市9點半】為快手上市打響頭炮　微創心通醫療暗盤率先升逾9成
【開市9點半】為快手上市打響頭炮　微創心通醫療暗盤率先升逾9成
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手