【5G應用】3香港助企業實行5G應用方案　加速物業管理、建造行業數碼轉型

▲ 本地電訊商3香港夥不同企業合作，推出5G嶄新應用方案，幫助各行各業拓展商機。

去年本地正式推出5G網絡，各行各業均加快應用5G技術，以實踐數碼轉型。本地電訊商3香港在過去一年内，積極與多間企業合作，推出5G創新應用方案，幫助拓展更大商機。

和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝指，在過去一年内，公司積極發展5G企業方案，讓整體業務收入出現倍數增長，並成為其中一個速度最快的業務增長點。保華建業集團項目管理資訊系統部主管李仲謙表示，公司透過與3香港合作，利用5G網絡實施建築信息模擬（BIM）技術，方便在建築項目設計及施工過程中，作數碼化管理，並能節省時間與成本。

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置富資產管理有限公司旗下物業+WOO 嘉湖之總物業經理駱敏儀就透露，公司計劃在天水圍+WOO嘉湖商場引入5G智能機械人，為顧客提供商舖資訊、自動導航帶路等功能。她稱，該機械人設有定位系統，當商場遇到突發事件時，可透過5G網絡聯絡控制室，通知職員解決問題。此外，該機械人還可用作宣傳推廣，提供智能保安用途，相信可提升客戶體驗的同時，也能刺激商場人流，為租戶帶來商機。

香港舞蹈團行政總監崔德煒則表示，疫情下無法舉行劇場演出，最近該團透過5G網絡提供4K現場直播，向各地觀眾呈現舞蹈表演。他表示，5G網絡可提供快速穩定的傳輸速度，未來會繼續在劇場内，甚至到戶外舉行現場直播，為觀眾帶來不同欣賞藝術的體驗。

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鼓勵企業使用5G技術 政府共批出2100萬元資助

為加速企業應用5G技術，政府於去年5月推出「鼓勵及早使用5G技術資助」計劃。通訊事務管理局辦公室助理總監（市場及競爭）賴婉珊透露，該計劃現已批出47個項目，資助金額達2100萬。她指，獲批行業涉及紡織、建造業、醫療保健及教育行業等，計劃截止日期為5月31日，並鼓勵有興趣機構盡早提交申請。

古星輝指出，旗下客戶也有申請相關資助，部分更獲得50萬元的資助上限，至今成功累積獲逾300萬元資助，目前也有更多方案正在審批。

記者：李寶如