二手小陽春提早現　投資者反而割禾青　急沽止賺走人

農曆新年前夕，買家加快入市，就連新界二綫屋苑也錄高成交。正當人人趕入市之際，卻有投資者急於沽貨止賺。

中原凌活忠說，荃灣環宇海灣8座高層C室，實用面積482平方呎，兩房間隔，裝修企理，享荃灣市景，原叫價780萬元，終以770萬元易手，實用呎價15,975元。代理續說，原業主於2014年6月，以533萬元買入單位收租，見新一年市況回暖，決定止賺離場，現帳面賺237萬元，物業期內升值約44%。

凌活忠說，環宇海灣上月錄得8宗成交，平均實用呎價15,624元，而上述買家為外區上車客，鍾情環宇海灣鄰近西鐵站，交通方便，而且見上址保養理想，價錢合預算，故即拍板承接。

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