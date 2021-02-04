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【互認基金】北上基金去年淨吸金144億 遠超南下基金吸資額

Hot Talk 15:31 2021/02/04

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跨境互認基金北熱南冷持續4年

外滙管理局公布2020年中港互認基金的最新數據，北熱南冷的局面持續4年，因本港基金在內地銷售一直熱賣受捧，截至去年底，扣除贖回及分紅等因素，北上基金的淨吸資額逾144.15億元（人民幣，下同）。反觀內地產品南下在港推售，卻備受冷待，去年淨吸金僅3.1億元，市料約有廿隻南下基金正式推售。

外滙局自2016年公布跨境互認基金的統計，而單以上年計，北上基金淨吸金較南下產品竟多141億元，市面約有39隻北上產品已在內地上架有售，包括滙豐（00005）、中銀香港（02388）、恒生（00011）、東亞（00023）及惠理等旗艦基金。

內地基金積極南下建倉，詳情可看【下一頁

不過，自從人民幣自去年5月見底後不斷走強，北上基金的淨吸金也呈現7連跌，業界預計主因有2，包括:1、內地有閒資族的出海投資意慾驟縮；2、去年內地A股火爆，及至去年底港股又追落後勁升，相信不少熱錢已轉投其他熱選產品，個別北上基金的受捧程度難免稍為降溫。

更多【北水大時代】文章

相關文章：【互認基金】騰訊有份投資旗艦基金 申批為北上互認基金

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 互聯互通 基金

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