【歲晚大掃除】舊物有價！　一文看清4個賣物換物平台

臨近歲晚，不少人近來也進行大掃除，將全屋打掃得乾乾淨淨，迎接新一年。去舊迎新固然是好事，不過舊物不等於廢物，若盲目地將舊物往垃圾桶扔，不但造成浪費兼加重堆填區負擔，對精明消費者而言，更是錯失了舊物的「價值」。可有想過，對自己看似無用的物件，只要放到合適的平台和合適的人手上，或有機會重生？下文介紹多個可買賣及交換舊物的渠道，讓正在大掃除的你可以為舊物找到有價值的出路。

FreeSth物資送贈平台

▲ FreeSth網站界面。

性質︰徵求或送出物件

種類︰綜合

簡介︰頁面清晰，分為徵求和Free，有網站及Android和iPhone App。此平台每天有數十個送物Post，物品種類多樣而且清晰實用，搜尋時可分區及分類進行瀏覽。操作使用尚算方便，只要用電話號碼登記，收到短訊的確認碼就可以馬上出Post。當有人對你的物件有興趣，便會在你的Post留言，大家可以交換聯絡方法，再相約交收。

評語︰FreeSth介面類似Instagram，大大張圖片清晰易睇，用家可以快速掃過屏幕找心頭好。當見到心頭好時，可以先看看右下角的的留言標誌，如果還未有人留言，就很大機會可以成功換得舊物。

Carousell旋轉拍賣

▲ Carousell網站界面。

性質︰買賣物件或新品

種類︰綜合

簡介︰認知度較高，買賣家眾多，有網站及Android和iPhone App。近期積極宣傳的Carousell，是一家新加坡初創企業，落戶香港後吸納不少港人用家。賣家可隨時將想賣出的物品拍照上載，按個人心意為物品定價。不過由於平台物件眾多，買家要找到心頭好不容易，方法之一是按分類尋找適合自己的物品；另外就是使用關鍵詞搜索。平台有展示買賣家以往交易時，別人留下的評語供用戶參考。

評語︰Carousell在物品種類方面的覆蓋面較大，賣家只要拍照就可以上載，然後自行定價出售。若是高質又便宜，很快會吸引買家查詢。買家因此偶爾可在平台尋到寶，低價買入心頭好或新品。

Green Ladies/Green Little

▲ Green Little及Green Ladies是聖雅各福群會旗下二手時裝買賣平台。

性質︰回收及寄賣

種類：狀況及質素良好的女士服飾和童裝衣物，沒有任何破損或欠缺配件，而且要款式新穎（以3年內為佳），包括女士和小童上衣、褲、裙、外套、九成新鞋具、袋、圍巾，首飾和兒童帽。另外，童裝衣物只收呎碼80cm至140cm（約2-9歲）的款式

簡介：該店是聖雅各福群會旗下的女裝和童裝寄賣服務的社企，只要將服裝帶到分店，經分類和評估衣服質素，衣服便有為期兩個月的寄賣期。若成功賣出，寄賣者最高可獲得售價的30%回饋，直接捐助該社企亦可。

JUPYEAH執嘢

▲ 執嘢網站界面。

性質︰以物換物

種類：主要為服裝飾物

簡介︰必須先成為會員並分享物品，領取換幣，才有資格向物主提出換物請求。執嘢亦偶爾會舉行以物換物會。

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責任編輯：葉卓偉