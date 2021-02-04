【上車盤】市區港鐵沿綫私樓　首期不足50萬可上車

樓市小陽春提早出現，各區也錄高價成交，要找500萬元以下的上車盤，絕對不易，惟不怕住細些少，九龍灣仍有選擇。利嘉閣鮑允中說，得寶花園B座低層6室，實用面積282平方呎，一房間隔，望內園池景，於上年9月放盤，起初叫價520萬元，其後多次減價，終以475萬元易手，減幅約9%，實用呎價約16,844元。

鮑允中又說，買家多次睇樓仍未入市，但見早前睇過的單位陸續售出，終下定決心入市，而得寶花園現時約有56個單位放盤，叫價由478萬元起，至最貴850萬元。

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事寶上，得寶花園不缺500萬元以下的放盤，向來吸引上車客，而且屋苑交通方便，除了鄰近九龍灣地鐵站，附近亦有巴士和小巴。此外，屋苑基座設商場，又毗鄰淘大商場及德福廣場，生活配套一應俱全。不過，屋苑早於1984年開始入伙，樓齡偏高，要留意維修問題，而且單位面積偏細，另有大窗台。

資料顯示，原業主於2009年7月，以約136.4萬元購入上述單位，持貨12年，現帳面賺約338.6萬元，物業期內升值約2.5倍。

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