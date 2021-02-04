【5G手機】今年手機發貨量料反彈　5G手機料佔市場35%

▲ 據調研機構Gartner的預測，今年的手機出貨量可望反彈，預估全年出貨量達15億部，按年增11.4%。

去年全球手機銷售在疫情下受到頗大打擊，但5G版iPhone的銷量仍為市場帶來驚喜。據調研機構Gartner的預測，今年的手機出貨量可望反彈，預估全年出貨量達15億部，按年增11.4%。

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新冠疫情首先影響設備供應鏈，其後再減少消費者換新手機的需求，去年手機銷量下跌10.5%。但Gartner的數據指出，去年第四季已開始見到跌勢放緩，歸功於iPhone的創紀錄銷售，這亦相信是蘋果所指的「超級周期」開始。

分析人士指出，去年年初，5G本已開始扭轉手機銷售放緩的趨勢，但疫情帶來頗大的倒退。

據Gartner的預測，期待已久的5G裝置增長將在2021年繼續，同時亦會同時推動5G無線網路服務，以消費者可接受的價格加速普及。

該企預測，更多樣化、價格可以低至200美元一部的5G手機，會在成熟市場及中國火速熱賣，並預估今年全球將出貨5.39億部5G手機，佔市場35%。

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責任編輯：周俊霖